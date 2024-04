So süß schwärmt Rihanna von ihren Söhnen RZA und Riot!

Rihanna (36) ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch liebevolle Mutter von zwei Söhnen. In ihrer Rolle als Mama von RZA und Riot geht die "Only Girls"-Interpretin voll auf. Wie sehr sie die beiden Jungs vergöttert, macht sie in einem aktuellen Interview mit Entertainment Tonight deutlich. Auf die Frage, in wessen Schuhe sie gern für einen Tag schlüpfen würde, hatte sie eine klare Antwort. "Weißt du was? In die meiner Kinder! Weil sie einfach das beste, das tollste Leben leben", erklärt Riri ehrlich.

Doch die 36-Jährige ist noch lange nicht fertig mit dem Schwärmen. "Und die Liebe, die sie für jeden haben. Sie wissen, dass sie geliebt werden. Ich kann es in ihren Augen sehen, wenn sie wissen, dass jeder in diesem Haus für sie da ist", erzählt die Musikerin weiter. Kein Wunder also, dass die Grammy-Gewinnerin noch lange nicht mit der Familienplanung abgeschlossen hat. Erst kürzlich plauderte sie gegenüber dem Magazin Interview aus, dass ihre zwei Kinder noch nicht genug sind. "Ich weiß nicht, was Gott will, aber ich würde mir mehr als zwei Kids wünschen. Ich würde es gern noch mal für eine Tochter versuchen", gab die Sängerin preis.

Doch was sagt ihr Partner und der Vater ihrer zwei Kids, A$AP Rocky (35), zu den Plänen? Sicherlich hat er nichts dagegen, immerhin sei der Rapper ein "großartiger, geduldiger und liebevoller" Papa. Gegenüber Access Hollywood erzählte Rihanna nämlich: "Meine Kinder sind besessen von ihm. Ich bin nur im Hintergrund, ich bin eine Statistin." Seit 2020 sind die beiden offiziell ein Paar und könnten seitdem nicht glücklicher sein.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Mai 2023

