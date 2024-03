Nach zwei Söhnen: Rihanna wünscht sich endlich ein Mädchen!

Man könnte meinen, Rihanna (36) hat alles, was man sich nur wünschen könnte. Immerhin ist sie nicht nur Mutter von zwei zuckersüßen Kindern, sondern auch noch Musikerin und Inhaberin des riesigen Labels Fenty. Aber etwas fehlt der Powerfrau zum kompletten Glück anscheinend doch noch. Bei der Launch-Party für die Zusammenarbeit zwischen Fenty und Puma vergangenen Dezember plaudert die "Diamonds"-Interpretin mit E! News – und enthüllt einen ihrer Wünsche. Denn auf die Frage: "Gibt es etwas, das du bis jetzt nicht tun konntest?" scherzte Rihanna: "Eine Tochter zeugen!"

"Love On The Brain"-Sängerin Rihanna und Rapper A$AP Rocky (35) sind nun seit 2021 ein offizielles Paar. Im Mai 2022 dann die freudige Nachricht: Söhnchen RZA hat das Licht der Welt erblickt! Nur sechzehn Monate später kam dann das Nesthäkchen der Familie zur Welt – ein weiterer Sohn mit dem Namen Riot Rose. Und obwohl die zweifache Mama überglücklich mit ihren Kindern ist und das Muttersein sogar als "legendär" gegenüber Vogue beschreibt, scheint sie der Gedanke an eine kleine Tochter nicht loszulassen. Im Interview meinte sie: "Vielleicht beim nächsten Mal. Meine Daumen sind gedrückt!"

Um sich auf ihre Familienplanung und ihr Unternehmen konzentrieren zu können, musste Rihanna ihre Musikkarriere erst mal auf Eis legen. Das letzte Album der R'n'B-Queen ist nun schon acht Jahre her, sehr zur Enttäuschung ihrer Fans. In all der Zeit gab es immer mal wieder Gerüchte, Rihanna würde bald neue Musik rausbringen. Allerdings bewahrheitete sich das nie. Jetzt stehen die Chancen gut, dass sich das tatsächlich bald ändert: A$AP Rocky selbst offenbarte gegenüber Fans in einem Video auf der Plattform X, dass seine Partnerin wirklich an einer neuen Platte arbeitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Rihannas offener Einstellung gegenüber weiteren Kindern? Fantastisch! Familie ist alles. Gut für sie, aber zwei Kinder reichen auch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de