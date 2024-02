Amore! Rihanna und A$AP Rocky turteln auf Boot in Venedig

Da liegt Amore in der Luft! Rihanna (36) und A$AP Rocky (35) haben sich eine romantische Auszeit in Venedig, Italien, gegönnt. Die 36-Jährige und der 35-jährige Rapper wurden diese Woche dabei beobachtet, wie sie gemeinsam ein luxuriöses Boot bestiegen, um eine Fahrt entlang des Canal Grande zu genießen. Während ihres Ausflugs zeigten sich die beiden sehr verliebt: A$AP Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers, übersäte die Sängerin zeitweise sogar mit Küssen am Hals. Beide waren modisch gekleidet: Rihanna strahlte in einem langen, schwarzen Ledermantel mit weißem Lammfellfutter, während A$AP Rocky in einem dunklen Anzug, grauem Hemd und schwarzer Krawatte glänzte.

Das glamouröse Paar nutzte die Gelegenheit ohne seine beiden kleinen Söhne Rza und Riot, um einige Momente der Zweisamkeit zu genießen – das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Rihanna, die eigentlich Robyn Rihanna Fenty heißt, trug ihre kastanienbraunen Haare zu einem Dutt hochgesteckt und vollendete ihren Look mit einer übergroßen, dunklen Sonnenbrille. Die Popikone und ihr Liebster sind bereits seit einigen Tagen in Italien unterwegs: Den Geburtstag der "Umbrella"-Interpretin hatten sie in Mailand gefeiert, wobei sich die zweifache Mutter mit einer echten Krone geschmückt hatte. "Geburtstagskind" hatte auf der Tiara gestanden, mit der sie durch die Modemetropole geschlendert war.

Die Beziehung von Rihanna und A$AP Rocky wurde im November 2020 offiziell bestätigt, nachdem es schon lange Gerüchte gegeben hatte. Gut zwei Jahre später verkündeten die beiden ganz stolz ihre erste Schwangerschaft. Rza kam im Mai 2022 zur Welt, sein Name wurde jedoch erst ein Jahr später bekannt gegeben. Ihre zweite Schwangerschaft enthüllte Rihanna während ihrer Halbzeit-Show beim Super Bowl im Februar 2023. Ihren Sohn Riot durften die Turteltauben dann im August 2023 auf der Welt begrüßen. Rihanna, die stets versicherte, sich Kinder zu wünschen, betrachtet ihre Familie nun als vollständig und betonte in einem Gespräch mit Entertainment Tonight, dass sie trotz ursprünglicher Erwartungen, Mutter einer Tochter zu werden, das Muttersein von Jungs liebe: "Sie sind die besten. Ich dachte, ich wäre eine Mädchenmutter, aber ich bin eine Jungenmutter. Ich liebe das."

Besonders die Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft dürfte Rihannas Fans immer in Erinnerung bleiben. Während der Halbzeitshow des Super Bowls vor gut zwölf Monaten sorgte sie für eine Sensation, die weit über ihre musikalischen Darbietungen hinausging. Als lebende Ikone der Popmusik stand Rihanna damals nach einer siebenjährigen Pause wieder auf einer solch großen Bühne. Dabei trug sie ein figurbetontes rotes Outfit, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen war. Während ihrer Performance wurde die auf Barbados geborene Schönheit von zahlreichen Tänzern begleitet, schwebte zwischenzeitlich auf Bühnen in der Luft und tanzte trotz ihrer Schwangerschaft wild mit. Kurz nach der Halbzeitshow bestätigte ein Sprecher des Paares die erfreulichen Neuigkeiten, die The Hollywood Reporter rasch verbreitete.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna bei ihrem Auftritt während der Super-Bowl-Halftime-Show, Februar 2023

