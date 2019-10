Schwere Stunden für US-Schauspielerin Tara Reid (43)! Vor genau einem Jahr teilte die American Pie-Darstellerin via Social-Media eine tragische Nachricht mit ihren Fans: Ihre Mutter Donna war verstorben – und zwar zwei Jahre nachdem sie bereits ihren Vater Tom verloren hatte. Zwölf Monate nach dem Verlust ihres zweiten Elternteils erinnert sich die 43-Jährige nun an ihre geliebte Mom zurück und widmet ihr rührende Zeilen im Netz!

Dieser Post auf dem Instagram-Profil des Filmstars geht an die Substanz. Der Beitrag zeigt Tara und Donna auf ihrem letzten gemeinsamen roten Teppich und diesen Mutter-Tochter-Schnappschuss versieht die Leinwand-Ikone mit emotionalen Worten. "Ich kann nicht glauben, dass es heute schon ein Jahr her ist, dass ich meine Mutter verloren habe, aber ich weiß, dass sie seither bei jedem Schritt bei mir war", gedenkt Tara ihrer geliebten Mama zu deren erstem Todestag am 20. Oktober.

Die abgebildete Premiere von "The Last Sharknado: It's About Time" hatte die Seniorin bereits nur noch im Rollstuhl besuchen können. Dennoch strahlten Mutter und Tochter trotz der damaligen problematischen Situation bis über beide Ohren. Diesen Optimismus trägt Tara offenbar bis heute in sich.

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

Anzeige

Jen Lowery / SplashNews.com Tara und Donna Reid bei der "The Last Sharknado: It's About Time"-Premiere 2018

Anzeige

Jen Lowery / SplashNews.com Tara Reid und ihre Mutter Donna 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de