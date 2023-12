"Hat Spaß gemacht": Tara Reid hatte Romanze mit Tom Brady!

Tara Reid (48) plaudert aus dem Nähkästchen! Seit einigen Jahren geht die American Pie-Darstellerin mit ihrem Partner Nathan Montpetit-Howar durchs Leben. Zuvor war sie allerdings bereits verlobt: Im Oktober hielt Carson Daly (50) um die Hand der Schauspielerin an. Doch was bisher wohl niemand wusste: Davor hatte sie eine kurze Liebelei mit Footballstar Tom Brady (46) genossen. Und darüber packt Tara jetzt aus!

Wie die 48-Jährige im Interview mit People ausplaudert, habe sie vor rund 24 Jahren mit dem Sportler angebandelt. "Es war nichts Ernstes, aber es hat Spaß gemacht. Wir gingen in Bierlokale, hatten Spaß und tanzten. Er war cool", meint Tara. Tom sei in den späten 1990er-Jahren aber anders gewesen als heute: "Er ist so ernst. Früher hat er gelacht. Wenn ich mir seine Interviews ansehe, ist er jetzt so eingebildet."

Nach der Romanze mit Tara war der NFL-Star zunächst mit Bridget Moynahan und dann mit Gisele Bündchen (43) zusammen gewesen. Mit dem Supermodel war Tom von 2009 bis zum vergangenen Jahr verheiratet. Aktuell ist er offiziell Single – es wird aber gemunkelt, dass er Irina Shayk (37) datet.

Anzeige

Getty Images Tara Reid bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Tom Brady bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de