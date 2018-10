Traurige News von Hollywood-Star Tara Reid (42): Ihre geliebte Mutter Donna Reid ist gestorben. Seit dem Beginn ihrer Karriere als Schauspielerin hatte sich der American Pie-Darstellerin stets auf die Unterstützung ihrer Mama verlassen können. Trotz schwerer Krankheit hatte die Seniorin ihre Tochter zuletzt sogar noch auf den roten Teppich begleitet. Nun ist Donna verstorben – im Netz widmete Tara ihr rührende letzte Worte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine ein langes und emotionales Statement. Zu einem Hochzeitsfoto ihrer Eltern schrieb sie traurig: "Heute war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Meine Mutter Donna Reid ist von uns gegangen. Mein Herz zerbricht – wen werde ich jeden Tag anrufen, was werde ich tun?" Seit dem tragischen Tod ihres Vaters habe sie nicht mehr so einen schlimmen Schmerz verspürt wie jetzt. Trotzdem sei sie froh, ihre Eltern wieder vereint zu wissen: "Mom und Dad, ich liebe euch. Ruht in Frieden, euer kleines Mädchen Tara."

Schon im August war Donna von ihrer Krankheit gezeichnet gewesen. Damals hatte Tara erklärt, wie glücklich sie sei, die letzte Zeit mit ihrer Mama genießen zu können, nachdem diese sogar auf der Intensivstation gewesen war. Woran genau Donna gelitten hat, ist nicht bekannt.

Getty Images Schauspielerin Tara Reid bei einer Pressekonferenz zum Film "Sharknado 5"

Tara Reid / Instagram Tara Reid mit ihrem Vater Thomas Reid

Splash News Tara Reid und ihre Mutter bei der "Sharknado"-Premiere



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de