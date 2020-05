Wird sie Carole Baskin (58) verkörpern? Mit der Doku Tiger King landete Netflix einen echten Hit. In der Serie wird das Leben des Privatzoo-Inhabers Joe Exotic (57) beleuchtet sowie dessen Rivalitätskampf mit der Tierrechtsaktivistin Carole Baskin. Das Leben des US-Amerikaners scheint die breite Masse so sehr zu interessieren, dass schon unzählige weitere Filmprojekte rund um Joe geplant sind. In einem davon soll keine Geringere als Tara Reid (44) in die Rolle der Carole schlüpfen.

Laut The Post ist Tara mitten in den Verhandlungen mit einigen Filmemachern. "Wir sind mit den Produzenten im Gespräch, und sie ist in der engeren Auswahl", erklärte ihr Manager und Geschäftspartner Philippe Ashfield. Mehr könne er aktuell allerdings noch nicht sagen. Der "American Pie"-Star würde "Tiger King" lieben und Tara könne sich gut vorstellen, dass sie in die Rolle von Carole passen würde. Von welchem Projekt genau die Rede ist, bleibt allerdings offen.

Gerade erst wurde bekannt, dass Nicolas Cage (56) in einer Neuauflage die Hauptfigur des exzentrischen Großkatzenliebhabers spielen soll. In einer achtteiligen Serie soll untersucht werden, wie Joseph Maldonado zu seinem Alter Ego Joe Exotic wurde und wie er sich in dieser von ihm selbst geschaffenen Figur verloren hat. Ob es sich bei Taras und Nicolas' Jobangeboten um den gleichen Film handelt, ist unklar.

Getty Images Die Schauspielerin Tara Reid im Februar 2019

