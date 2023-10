Essstörung? "American Pie"-Star Tara Reid spricht Klartext!

Sie hat die Nase voll! Tara Reid (47) wurde durch ihre Rolle der Vicky in der Filmreihe American Pie bekannt. Seitdem sie in der Öffentlichkeit steht, wird ihr Körper heiß diskutiert. Besonders unter ihren Bildern spekulieren ihre Fans des Öfteren darüber, ob die Schauspielerin möglicherweise unter einer Essstörung leidet. Nun verrät Tara ein für alle Mal, ob an den Spekulationen etwas dran ist!

"Ich bin nicht magersüchtig und ich war es auch nie. Und ich leide definitiv nicht an Bulimie", stellt sie gegenüber dem Los Angeles Inquirer klar. Ganz im Gegenteil: Sie habe sogar starke Angst davor, sich zu übergeben. Außerdem liebe sie Essen zu sehr: "Also jeder, der sagt, ich sei magersüchtig oder bulimisch, der liegt falsch. Also hört auf damit. Lasst mich in Ruhe. Macht euch über etwas anderes lustig, aber nicht über die beiden Dinge."

Bereits 2021 platzte der "Sharknado"-Darstellerin der Kragen: Damals postete sie auf Instagram einen Schnappschuss im Bikini. Viele ihrer Follower kommentierten daraufhin, dass sie zu dünn aussehe. "Jeder, der einen hohen Stoffwechsel hat, weiß, dass es unmöglich ist, zuzunehmen. Alles, was ich mache, ist essen", verteidigte sie sich damals.

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

