Erkannt? Tara Reid zeigt sich verändert auf dem Red Carpet

Tara Reid (49) sorgte bei der Premiere des indonesischen Horrorfilms "Pabrik Gula" am Dienstagabend in Los Angeles für Aufsehen – und das nicht wegen einer neuen Filmrolle. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultkomödie American Pie, beeindruckte auf dem roten Teppich mit einem auffällig glatten Gesicht und einem ungewohnten Outfit. Sie trug eine schwarze Lederjacke, kombiniert mit einem monochromen Rock, während ihre blonden Haare locker auf ihre Schultern fielen und ihr Make-up bewusst dezent gehalten war. Überraschend: Obwohl Tara keine Rolle in dem Film, der im Englischen "Sugar Mill" heißt, hat, posierte sie gemeinsam mit dem Cast des Streifens für die anwesenden Fotografen.

Die heute 49-Jährige hatte ihre erste Erfolgsphase in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren, als sie mit Filmen wie "American Pie", "The Big Lebowski" und der skurrilen "Sharknado"-Reihe internationale Bekanntheit erlangte. Doch auch abseits der Leinwand machte Tara Schlagzeilen, etwa durch ihre früheren Eingriffe in der Schönheitschirurgie. Offen sprach sie einst über eine misslungene Operation: "Ich habe eine Fettabsaugung gemacht, weil ich, obwohl ich schlank war, – ich werde nicht lügen – ein Sixpack wollte." Ebenso musste sich Tara in der Vergangenheit häufig gegen Essstörungsgerüchte wehren. "Ich habe keine Anorexie und nie gehabt. Und Bulimie habe ich auch nicht, ich liebe Essen viel zu sehr", stellte sie in einem Interview mit Los Angeles Inquisitor klar.

Neben ihren Filmrollen fand Tara auch im Reality-TV immer wieder eine Bühne. 2011 wurde ihre Teilnahme an der britischen Show Celebrity Big Brother bekannt, bei der sie Freundschaften mit Größen wie dem Musiker-Duo Jedward knüpfte. Erst kürzlich trat sie in der Serie "Special Forces: World's Toughest Test" auf, einem Format, das Prominente in militärische Ausnahmesituationen versetzt. Trotz der medialen Aufmerksamkeit versucht die Schauspielerin immer wieder, ein Gleichgewicht zwischen ihrem Privatleben und ihrer Karriere zu halten. Mit ihren eloquenten Reaktionen auf negative Schlagzeilen hat sie sich den Ruf erworben, mit Kritik selbstbewusst und direkt umzugehen.

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

Getty Images Tara Reid bei der Premiere von "American Pie: Reunion" in Melbourne im März 2012

