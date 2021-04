American Pie-Fans aufgepasst – Jason Biggs (42), Tara Reid (45) und Co. stehen schon bald wieder gemeinsam vor der Kamera! 1999 war der erste Film der erfolgreichen US-Teenie-Komödie an den Start gegangen. In den darauffolgenden Jahren folgten dann drei Weitere, sowie einige Spin-Off-Streifen. Auf einen fünften Film der Original-Reihe warteten die Fans bislang jedoch vergeblich. Zwar hatten 2018 Gerüchte über eine Fortsetzung die Runde gemacht, die waren jedoch vom "American Pie"-Darsteller Thomas Ian Nicholas (40) im Keim erstickt worden. Seine Kollegin Tara Reid macht nun aber Hoffnung und verspricht: Der fünfte Film wird kommen!

In einem Gespräch mit dem US-TV-Sender ET bestätigt die Schauspielerin jetzt, dass die Geschichte rund um James Levenstein und seine Freunde weitererzählt wird. Aufgrund zahlreicher Termine der Darsteller, die es zu koordinieren gelte, stehe zwar noch nicht fest, wann mit den Dreharbeiten begonnen wird – "aber es gibt schon ein Skript". Worum es in dem Streifen gehen wird, hat Tara zwar nicht verraten, lässt jedoch durchblitzen, dass sie von dem Skript sehr überzeugt ist: "Es ist eines der Besten. Es ist wunderbar!", schwärmt sie.

Tara spielte bereits im ersten "American Pie"-Teil mit und schlüpfte dafür in die Rolle der Victoria Lathum aka Vicky – die soll auch im neuesten Part zu sehen sein und darin einiges durchleben: "Sie wird eine Entwicklung durchmachen und noch einmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden", plaudert die Blondine aus.

Getty Images Tara Reid, US-Schauspielerin

Getty Images "American Pie"-Darsteller Jason Biggs

Getty Images Tara Reid im Februar 2019 in Los Angeles

