Isabell Horn (35) ist inzwischen stolze Zweifachmama! Im Juli erblickte ihr Sohnemann Fritz das Licht der Welt und ergänzt jetzt die Rasselbande um die ehemalige GZSZ-Darstellerin, ihren Freund Jens Ackermann und Töchterchen Ella. Die beiden Kids halten die Schauspielerin mächtig auf Trab – aber sie genießt ihr Familienleben auch in vollen Zügen. Ist die Kinderplanung denn nun abgeschlossen oder wünscht sich Isabell irgendwann noch mehr Nachwuchs?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 35-Jährige jetzt einige Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, ob Isabell noch einen dritten Spross in die Welt setzen möchte. "Wir sind sehr glücklich und ausgefüllt mit unseren zwei wundervollen Kindern, würden ein drittes Kind aber nicht komplett ausschließen", antwortete die YouTuberin ehrlich. Also scheint es durchaus möglich zu sein, dass Ella und Fritz irgendwann noch ein Geschwisterchen bekommen!

Ein weiterer Follower erkundigte sich, ob Isabell sich als zweifache Mutter manchmal überfordert fühlt – was sie ebenfalls ganz offen beantwortete: "Natürlich kenne ich auch diese Tage, an denen mir alles zu viel wird und ich das Gefühl habe, in einem Hamsterrad zu stecken." Mittlerweile habe sie aber gelernt, auch auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. "Wenn ich an so einem Punkt bin, weiß ich jetzt, dass ich Ruhe benötige und auch Hilfe annehmen darf."

Instagram / dieisabellhorn Jens Ackermann mit seiner Tochter Ella

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrem Sohn Fritz

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de