Luke Mockridge (30) wagt sich zurück zum ZDF! Im August sorgte der Comedian im Fernsehgarten für großen Trubel, als er sich mit affenartigen Bewegungen und skurrilen Witzen auf Andrea Kiewels (54) Bühne begab. Wenig später wurde zwar klar: Der Auftritt hing mit seinem Format "Luke! The Greatnightshow" zusammen – der Ärger war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon da gewesen. Knapp zwei Monate nach der Skandal-Performance traute sich der TV-Witzbold jetzt zurück zum Sender: Luke übernahm kurzzeitig die Moderation der "heute-show".

"So viel Applaus im ZDF ist für mich auch eine neue Situation", lachte der 30-Jährige in der gestrigen Ausgabe von Oliver Welkes (53) Comedy-Nachrichtenshow und sorgte damit für ordentlich Gelächter. Luke sollte für frischen Wind in der Sendung sorgen und löste den 53-Jährigen für eine Anmoderation am Nachrichtenpult ab. Nach einem kurzen Clip war für den Comedy-Preis-Gewinner aber auch schon wieder Schluss – der Schirmherr hatte sich seinen Platz zurückerobert. "Herr Mockridge lässt sich entschuldigen, er muss noch eine neue Nummer für den Fernsehgarten einstudieren", setzte auch er einen kleinen Seitenhieb gegen die Senderkollegen.

Wenige Wochen nach dem Gig packte Luke in seiner neuen Sendung endlich aus, warum er sich mit der seltsamen Performance vor das Publikum gewagt hatte. Für die Show hatte er sich von einem Kinder-Autoren-Team beraten lassen. "Ich war im Nachhinein echt erstaunt darüber, wie wichtig es war, dass ich live im Fernsehen mit einer Banane telefoniert habe", sagte er damals – und fand, dass das Thema ziemlich aufgebauscht worden war.

Zengel, Dirk/ ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Getty Images Moderator Oliver Welke

Instagram / thereallukemockridge Comedy-Star Luke Mockridge

