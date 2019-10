Anfang September überraschte Jasmin Tawil (37) alle! Nach monatelangem Verschwinden meldete sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit zuckersüßen Baby-News im Netz zurück: Sie ist klammheimlich Mutter geworden. Seitdem versorgt die Blondine ihre Community nur häppchenweise mit neuen Infos zu ihrem Glück. Doch jetzt verzauberte sie ihre Fans mit einem neuen Post: Jasmin teilte ein Bild von ihrem kleinen Sohn – und dieser ist schon erstaunlich gewachsen!

Was für ein süßer Wonneproppen: Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Schauspielerin vor einigen Stunden einen putzigen Schnappschuss von ihrem Söhnchen Ocean Malik. In einer gelben Decke eingekuschelt machte es sich der kleine Mann im Buggy gemütlich. Mit dem Hashtag #Mamaland unterstrich Jasmin einmal mehr ihre neue Lebensaufgabe und fügte ein grünes Herz hinzu.

Dass die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (41) mehrere Monate lang von der Bildfläche verschwunden war, lag an ihren anderen Umständen. "Das war ihre Zeit der Schwangerschaft. Sie hat abgeschaltet und gesagt: 'Ich will jetzt einfach mal für mich sein'", erklärte ihr Vater Michael in einem Interview mit RTL.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke aus Jasmins neuem Leben mit Kind? Ja, unbedingt! Nein, mich interessiert das nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de