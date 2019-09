Was hat Jasmin Tawil (37) in den vergangenen Monaten gemacht? Seit Mitte Mai fehlte von der ehemaligen GZSZ-Darstellerin jede Spur. Aus Sorge, ihr könnte etwas zugestoßen sein, heuerte ihr Vater Michael Weber sogar einen Privatdetektiv an. Einer der wenigen Anhaltspunkte war, dass sie sich auf Hawaii aufhalten soll. Am Sonntag veröffentlichte die Schauspielerin dann überraschend ein Foto von sich und einem Säugling im Netz: Jasmin ist still und heimlich Mutter geworden. Doch warum gab es so lange kein Lebenszeichen von ihr?

Nach der Trennung von Adel Tawil (41) vor fünf Jahren war die 37-Jährige in ein psychisches Tief gefallen und hatte öffentlich Suizidgedanken geäußert. Zunächst vermutete Jasmins Vater, sie wäre auf Hawaii untergetaucht, um zu verarbeiten, dass der Sänger Vater geworden war. Jedoch soll sie zum Zeitpunkt des Umzugs bereits selbst schwanger gewesen sein. Und dieser Umstand sei auch der Grund gewesen, warum sie sich zurückgezogen habe: "Das war ihre Zeit der Schwangerschaft. Sie hat abgeschaltet und gesagt: 'Ich will jetzt einfach mal für mich sein'", erklärte Michael jetzt gegenüber RTL.

Jasmins Sohn Ocean Malik wurde bereits am 18. Juni geboren – mit den Worten "Wenn das Glück dich trifft" hatte die frischgebackene Mutter ihrer Community ihren Spross vorgestellt. Laut Michael soll ein brasilianischer Musiker der Vater ein. Mittlerweile habe er auch wieder Kontakt zu seiner Tochter und werde regelmäßig mit Fotos des Enkelkinds versorgt.

Instagram / makenaworld Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Schauspielerin

ActionPress / PANCKOW,MICHAEL Adel und Jasmin Tawil 2009 in Berlin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

