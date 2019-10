Melanie Müller (31) wurde vor knapp drei Wochen zum zweiten Mal Mama! Doch Füße hochlegen kam für die Schlagersängerin danach nicht infrage – ganz im Gegenteil. Sie steht schon wieder regelmäßig auf der Bühne und heizt den Massen ein. Ob das vielleicht auch der Grund für ihren beeindruckenden After-Baby-Body ist? Bei einem Event zeigte sich Melli nun total schlank und sexy.

Für den Leipziger Opernball hatte sich die einstige Dschungelcamp-Kandidatin in ein figurbetontes Abendkleid geworfen. Neben ihrem Mega-Dekolleté war auch ihre schmale Körpermitte ein echter Blickfang. Hat die 31-Jährige etwa schon alle Babypfunde verloren? "Ich habe wohl einfach Glück. Ein winziges Bäuchlein ist noch da. Aber sonst sitzt alles", erzählte die Musikerin im Interview mit Bild.

Dass sie so kurz nach der Geburt von Söhnchen Matty schon wieder von einem Auftritt zum nächsten reist, sorgte zuletzt für viel Kritik. Dabei gab Melli zu: "Ich vermisse den Kleinen ganz doll." Bei ihrem Mann Mike Blümer sei er jedoch in guten Händen. Und in Sachen Stillen sorgte die Schlagersängerin vor und verriet im Gespräch mit der Zeitung: "Abgepumpt. Matty mag sowieso lieber Fläschchen, ich weiß auch nicht wieso."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren beiden Kindern

Matthias Nareyek / Getty Images Melanie Müller auf dem Leipziger Opernball

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Sohnemann Matty

