Dieser Moment war selbst für Anne Wünsche (28) nicht besonders angenehm! Via Social-Media teilt die Influencerin so gut wie jedes Ereignis ihres Lebens mit ihren Fans. So spricht die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ganz offen über Themen wie Verhütung oder Sex – auch mit ihren Kindern: Wie Anne nun im Promiflash-Interview erklärte, hat sie ihre Tochter Miley (6) bereits mit vier Jahren aufklären müssen!

"Die Frage von Miley, wo die Babys herkommen, wie die entstehen und wo die überhaupt rauskommen, die kam schon mit vier", berichtet Anne im Promiflash-Talk. Zu Weihnachten habe sie ihrer Ältesten daraufhin ein kindgerechtes Aufklärungsbuch geschenkt und dieses mit ihr durchgelesen: "Das war mir unangenehm – aber ihr auch! Sie weiß es jetzt, grob beschrieben, wie Babys entstehen und wo die auch rauskommen und wie das alles so passiert!"

Insgesamt gehe Anne mit intimen Themen aber sehr locker um: "Ich versuche, das auch viel mit Humor zu machen. Ich finde das auch nicht schlimm. Irgendwann wird sie es eh lernen. Besser so, als irgendwo aus dem Internet mit irgendwelchen Videos!", erläuterte die 28-Jährige weiter.

Instagram / anne_wuensche Miley und Mama Anne Wünsche, Juli 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Töchter Miley und Juna

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de