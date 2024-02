Schulpflicht missachtet? Anne Wünsche veräppelt die Hater!

Anne Wünsche (32) kann über Kritik an ihr nur lachen. Zusammen mit ihren drei Kindern Miley, Juna und Sávio (1) reist das Erotikmodel gerne um die Welt. Erst kürzlich verweilte sie mit ihrem Nachwuchs in Thailand und kassierte für den Besuch in einem Elefanten-Camp einen Shitstorm. Nun geht es für die Familie nach Rom – einige Kritiker werfen ihr daraufhin vor, die Schulpflicht zu missachten und haben scheinbar nicht auf dem Schirm, dass derzeit Schulferien in Berlin sind. Anne nimmt ihre Hater hops!

"Rom? Haben die Kinder keine Schule, habe ich was verpasst?", lautet die Frage eines verwirrten Instagram-Followers. Anne antwortet spöttisch: "Und das mitten in der Woche, in der die Kinder Schule haben. […] Hoffe, das Jugendamt wird benachrichtigt und zieht Konsequenzen." Einem Fan, der sie auf mögliche Geldstrafen hinweist, kontert sie schnippisch: "Nicht so schlimm. Ich hole es mit OnlyFans wieder rein… Aber erst mal Urlaub genießen!" Einer weiteren kritischen Stimme rät Anne, sich "schlauzumachen", bevor man ein Urteil fällt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anne mit kritischen Followern anlegt: Vor kurzem geigte die dreifache Mutter mithilfe eines aufreizenden Fotos ihres Dekolletés den Kritikern die Meinung. "Wenn dich dieser Anblick so sehr stört und du anfängst, mit dem Finger auf mich zu zeigen – tut mir leid, dann musst du an dir arbeiten", kommentierte Anne den Beitrag.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotik-Model

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de