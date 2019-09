Jetzt will Anne Wünsche (28) ihren Fans beweisen, dass es mit ihr und Partner Karim mehr als nur gut läuft! Gerade erst bereitete die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Followern noch Sorgen, weil sie alle Fotos von ihrem Instagram-Account gelöscht hatte, auf denen auch ihr Freund zu sehen ist. Vermuteten viele erst eine Trennung, stellte die 28-Jährige nun richtig: Sie ist noch glücklich mit Karim – sogar so glücklich, dass die beiden offenbar noch richtig wilden Sex haben!

Gegenüber Promiflash beteuerte das brünette TV-Sternchen nun, dass es mit Karim auch im Bett immer noch hervorragend läuft – und zeigte sich dabei mit einigen blauen Flecken auf ihren Oberschenkeln: "Es ist nichts Dramatisches. Es unterstreicht eher noch, dass ich aktuell glücklich mit ihm bin", berichtete sie. Es sei übrigens nicht das erste Mal, dass man die Spuren ihre Liebe deutlich erkennen könne. "Man hat schon oft Kussabdrücke an meinem Hals gesehen oder Bissspuren", berichtete sie.

Die Sorgen der Fans kommen aber nicht von ungefähr: In den vergangenen Wochen hatte Anne immer wieder angedeutet, die Beziehung zu Karim laufe nicht optimal. Mal äußerte sie Bedenken, ob er überhaupt der Richtige sei, mal berichtete sie, wegen einer drohenden Trennung in ein Hotel geflüchtet zu sein. Doch am Ende scheint zwischen den beiden Turteltauben doch alles wieder okay zu sein.

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Promiflash Collage: Anne Wünsche mit blauen Flecken, September 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

