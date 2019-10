Sexy ist definitiv kein Fremdwort für Bebe Rexha (30)! Verführerische Posen und freizügige oder hautenge Kleidung gehören zum täglichen Repertoire der Sängerin. Mit einem neuen Foto von sich setzte die 30-jährige New Yorkerin jetzt aber sogar noch einen drauf. So aufreizend hat sich die Blondine vor ihren Fans definitiv noch nie gezeigt. Die Zahlen sprechen für sich: Von ihren Followern gab es dafür eine Menge Zuspruch.

Klar, ein schöner Rücken kann auch entzücken – doch das neue Bild von Bebe überzeugt als Gesamtkunstwerk. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das sie auf Instagram veröffentlichte, posiert die Musikerin im Badeanzug am Strand, zeigt sich von hinten, während sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Inklusive Kussmund wirft sie über ihre Schulter hinweg einen verführerischen Blick in die Kamera. Das gefällt! Von ihren Followern gab es für den aufreizenden Schnappschuss mehr als 1,3 Millionen Likes. "Wundervoll" und "Perfektion", lauten einige Kommentare der begeisterten User.

Doch Bebe sorgt mit ihrem Körper nicht immer nur für positive Reaktionen, sondern wurde auch schon Opfer von Body Shaming. Vor Kurzem kommentierte ein User unter einem Bild: "Wow, du musst abnehmen." Doch die Sängerin erwiderte gekonnt: "Nein, du musst toleranter sein und an deinem Selbsthass arbeiten." Worte, die beweisen: Auch an Schlagfertigkeit mangelt es Bebe ganz offensichtlich nicht.

Getty Images Bebe Rexha bei der "Maleficent 2"-Premiere in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Anzeige

Getty Images Bebe Rexha bei den MTV Video Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de