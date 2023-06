Erste Show nach Handy-Attacke: Bebe Rexha wieder gut gelaunt

Von dem Schreck scheint sie sich wieder erholt zu haben! Bebe Rexha (33) ist gerade auf großer Konzert-Tour durch die USA. Vor wenigen Tagen machte die Musikerin in New York Halt – doch musste ihre Show abbrechen. Der Grund: Ein Fan warf ein Handy in ihr Gesicht. Mit blutendem Auge wurde sie daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Nun steht Bebe aber schon wieder auf der Bühne!

Nur wenige Tage nach der Telefon-Attacke performte die 33-Jährige für Tausende Fans in der US-Stadt Philadelphia. Ein Video, was TMZ vorliegt, zeigt, wie Bebe mit ihren Zuschauern quatscht. Dabei trägt sie immer noch einen Verband über ihrem blauen Auge. Ihr ging es offenbar schon wieder so gut, dass sie Scherze über die Schreck-Situation machen konnte. "Keine Handys im Gesicht, Gott sei Dank", witzelte die "In The Name Of Love"-Interpretin dankbar.

Auch wenn Bebe nach dem Vorfall wieder lachen kann – für den Angreifer hat es noch Konsequenzen. Wie ein Sprecher des New Yorker Police Departments gegenüber PA bestätigte, war ein Mann namens Nicolas Malvagna kurz nach dem Konzert verhaftet worden. Der 27-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angeklagt.

