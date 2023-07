Kommentar über Gewicht: Bebe Rexha offenbar wieder Single!

Ist zwischen den beiden alles aus? Die Sängerin Bebe Rexha (33) ist durch eingängige Dance-Tracks wie "I'm Good (Blue)" weltweit bekannt geworden. Privat schien die Blondine ihr Glück im Kameramann Keyan Safyari gefunden zu haben, mit dem sie seit 2020 liiert war. Nun deutet Bebe jedoch die Trennung von ihrem Partner an – und offenbar war sein Kommentar zu ihrer Gewichtszunahme der Auslöser!

Auf Twitter postet die Musikerin einen Screenshot, der ein Chatgespräch des Paares abbildet. Keyan schreibt darin: "Du hast 35 Pfund zugenommen, offensichtlich hast du zugenommen und dein Gesicht verändert sich? Soll ich so tun, als ob es nicht passiert wäre und als ob es in Ordnung wäre?" Offenbar hatte der Kameramann die Zeilen in Reaktion auf Bebes Entscheidung formuliert, die Beziehung zu beenden. Er fährt nämlich fort: "Wenn du versuchst, Gründe für eine Trennung zu finden, macht das Sinn... aber es ist nicht der wahre Grund. Wenn du unglücklich mit mir/mit dir/mit dem Leben bist und keine Zukunft mit uns siehst, dann ist das okay und das ist der Grund."

Die Sängerin hatte erst vor Kurzem eingeräumt, aufgrund des PCO-Syndroms zugenommen zu haben. Bodyshamer hatten sie im Netz für ihren sich verändernden Körper angegriffen. Bebe hatte daraufhin scharf reagiert: "Ich weiß, dass ich fett geworden bin. Ich bin es leid, dass ständig darüber gesprochen wird. Nächstes Thema!"

Backgrid Bebe Rexha und ihr Partner Keyan Safyari im Februar 2022

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Instagram / beberexha Bebe Rexha

