Nach Handy-Attacke: Bebe Rexha trägt Schutzbrille bei Show

Hat Bebe Rexha (33) Angst, ein zweites Mal getroffen zu werden? Die Sängerin hatte bei einem ihrer Konzerte eine unschöne Begegnung mit einem Fan. Ein Bewunderer hatte sein Handy nach vorne geworfen. Dabei war sie mit voller Wucht im Gesicht getroffen worden und hatte das Konzert verletzt abgebrochen. Es war sogar zu einer Anzeige wegen Körperverletzung gekommen. Und jetzt versuchte Bebe sich bei ihren Shows offenbar mit einer Brille zu schützen.

Für die vorletzte Show ihrer US-Tour wollte Bebe offenbar kein Risiko eingehen. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sie die Bühne zu Beginn der Show in einem funkelnden dunkelblauen Glitzerfummel mit glitzernden Flügelärmeln betrat. Doch den Fans dürfte vor allem die zum Look passende blaue Schutzbrille auffallen. Auch wenn diese aussah wie ein cooles Accessoire, wird sie wohl mehr als einen modischen Hintergrund gehabt haben. Offenbar versuchte die 33-Jährige so ihre Augen vor einer erneuten Attacke zu schützen.

Dass Fans bei Konzerten auf die verrücktesten Ideen kommen, hatte auch Popstar Pink (43) bei einer ihrer Shows erleben müssen. Die Musikerin war nach ihrem Konzert in London mit Geschenken überschüttet worden. Doch eine Zuschauerin hatte ihr einen Beutel mit grauem Pulver in die Hand gedrückt. Dabei hatte es sich um die Asche ihrer Mutter gehandelt. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", hatte Pink daraufhin fassungslos gemeint.

