Bebe Rexha mit Handy beworfen: Angreifer wollte witzig sein

Was ist Bebe Rexhas (33) Angreifer bloß durch den Kopf gegangen? Ein Mann hatte der Musikerin während ihres Konzerts am Sonntag ein Handy ins Gesicht geworfen. Die Show musste daraufhin abgebrochen und Bebe in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter wurde inzwischen ausfindig gemacht und wegen Körperverletzung dritten Grades sowie Belästigung zweiten Grades angeklagt. Was hat er sich bei seiner Aktion eigentlich gedacht?

Nach Informationen der New Yorker Staatsanwaltschaft, die People vorliegen, soll der Mann in Gewahrsam genommen worden sein. Er habe zugegeben, das Handy geworfen zu haben und auch eine Erklärung für sein Verhalten geliefert. "'Ich wollte sehen, ob ich sie am Ende der Show mit dem Telefon treffen könnte, weil es lustig wäre'", lauteten demnach seine Worte.

Bebe hat sich auf Insatgram bereits bei ihren Fans gemeldet und hinsichtlich ihres Zustands Entwarnung gegeben. "Mir geht es gut", schrieb sie zu zwei Bildern, die sie nach dem Angriff zeigen. Ihre Wunde wurde genäht, sie hat aber noch ein blaues Auge.

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Juni 2023

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Instagram / beberexha Bebe Rexha im Juni 2023

