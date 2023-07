Bestätigt: Bebe Rexha und ihr Partner Keyan sind getrennt!

Alles aus und vorbei! Bebe Rexha (33) ist schon seit Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs und begeistert mit Songs wie "I'm Good (Blue)" Fans auf der ganzen Welt. Ihr privates Glück schien die Sängerin in ihrem Kameramann Keyan Safyari gefunden zu haben, mit dem sie seit 2020 zusammen war. Doch seit einigen Woche wird gemunkelt, dass die zwei getrennte Wege gehen. Nun bestätigt Bebe: Sie und Keyan sind kein Paar mehr!

Laut The Sun verkündete die 33-Jährige ihr Liebes-Aus ganz subtil bei einem Auftritt in London. Bevor sie ihren Hit "Atmosphere" anstimmt, wandte sie sich an ihr Publikum. "Ich habe gerade eine Trennung durchgemacht, also könnte ich ein wenig emotional werden und ihr müsst mich unterstützten", erklärt sie ehrlich. Doch sie scheint sich von der Trennung nicht runterziehen lassen zu wollen. "Ich werde heute Abend im Heaven [Disko] sein, um zu feiern und nach einem neuen Freund zu suchen", soll sie ihren Fans gesagt haben.

Erst kürzlich hatte Bebe die Trennungsgerüchte selbst angefeuert, als sie einen Screenshot eines Chats mit Keyan bei Twitter postete. "Du hast 35 Pfund zugenommen, offensichtlich hast du zugenommen und dein Gesicht verändert sich? Soll ich so tun, als ob es nicht passiert wäre und als ob es in Ordnung wäre? , Wenn du versuchst, Gründe für eine Trennung zu finden, macht das Sinn... aber es ist nicht der wahre Grund" schrieb ihr Ex darin.

Backgrid Bebe Rexha und ihr Partner Keyan Safyari im Februar 2022

Getty Images Bebe Rexha, Sängerin

Instagram / beberexha Bebe Rexha

