The-Veronicas-Star Jessica Origliasso (34) hat Grund zur Freude! Die ehemalige On-Off-Freundin von Orange Is the New Black-Darstellerin Ruby Rose (33) hat einen Heiratsantrag bekommen – rund anderthalb Jahre nach der Trennung von der australischen Schauspielerin! Von 2016 bis 2018 waren die Ladys ein Paar gewesen. Nun hat Jessica offenbar ihr ganz großes Glück gefunden – mit ihrem Musikerkollegen Kai Carlton!

Überglücklich präsentiert Jessica ihren Verlobungsring auf Instagram. Ihr Liebster war offenbar zum ersten Jahrestag vor ihr auf die Knie gegangen – im kalifornischen Joshua-Tree-Nationalpark: "Alles Gute zum ersten Jahr und dem Rest meines Lebens mit dir, Kai! Er ist mein bester Freund. Ich habe die letzten zwei Stunden vor Freude geweint, ich habe mich noch nie so erfüllt gefühlt", verkündet sie ihrer Community. Auch Kai teilt den besonderen Moment im Netz: "Sie hat 'ja' gesagt und ich bin der glücklichste Mann der Welt!"

Jessica und Kai daten sich seit Oktober 2018 – vielen ihrer Follower scheint bis zuletzt nicht klar gewesen zu sein, welches Geschlecht der androgyne Songwriter hat. Dieses Geheimnis lüftete Kai im Sommer endlich in einer Instagram-Fragerunde: "Ich spreche darüber nicht so oft, weil ich eigentlich keinen Grund dafür sehe, aber ich bin Transmann." Was sagt ihr zur Verlobung der beiden? Stimmt ab.

Instagram / jessicaveronica Jessica Origliasso, The Veronicas-Star

Instagram / jessicaveronica Kai Carlton und Jessica Origliasso nach ihrer Verlobung

Instagram / kaigodlike Kai Carlton, Musiker

