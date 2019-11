Emotionale Zeiten für Ruby Rose (33): Vor Kurzem wurde bekannt, dass sich die Ex-Partnerin des australischen Models verlobt hat. Ruby war früher mit der Singer-Songwriterin Jessica Origliasso (34) liiert, die man von der Popband The Veronicas kennt. Die Beziehung scheiterte – und Jessica fand vor einem Jahr ihr neues Liebesglück. Das brachte Ruby dazu, in den sozialen Netzwerken besonders philosophisch-emotional zu werden.

Auf Instagram veröffentlichte Ruby daraufhin eine Reihe von emotionalen Postings. "Eine echte Beziehung hat Kämpfe", schrieb sie unter anderem – möglicherweise als Anspielung auf die gescheiterte Liaison. Zu einem Meme schrieb sie außerdem: "Wir verlieben uns in unserem Leben in drei Menschen." Ein drittes Posting war etwas kryptischer: "Wenn Nägel lang wachsen, schneiden wir die Nägel, nicht die Finger. Genauso ist es mit Missverständnissen: Wenn sie zu groß werden, verabschiede dich von deinem Ego, nicht von deiner Beziehung." Was Ruby damit genau meinte, ließ sie offen – es ist aber anzunehmen, dass es auf ihre Ex-Partnerin anspielt.

Jessica hatte am Mittwoch ihre Verlobung mit dem Trans-Mann Kai Carlton bekannt gegeben – an ihrem einjährigen Beziehungsjubiläum. "Happy Einjähriges und auf den Rest meines Lebens mit dir", schrieb sie an Kai gerichtet. "Ich weine seit zwei Stunden Glückstränen. Ich habe mich nie so vollständig gefühlt", kommentierte die Musikerin weiter.

Getty Images Ruby Rose bei den Australians In Film Awards 2019

Getty Images Ruby Rose im August 2018

Getty Images Jessica Origliasso und Kai Carlton beim L.A. Pride Event im Juni 2019

