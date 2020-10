Ihr Glück war allem Anschein nach nicht für die Ewigkeit bestimmt: Jessica Origliasso (35) und Kai Carlton haben sich getrennt. Dabei wollten sich die Ex von Orange Is the New Black-Star Ruby Rose (34) und der Musiker doch eigentlich das Jawort geben: Erst vor einem Jahr hatten sie sich verlobt. Nichtsdestotrotz ist ihre Liebe nun verflogen – einen konkreten Grund für die Trennung nennt Jessica allerdings nicht.

Offenbar ist sich die The-Veronicas-Frontfrau selbst nicht ganz sicher, worauf sich das Ende ihrer Beziehung zurückführen lässt. "Ich kann keine genaue Erklärung liefern, um das hier klar und deutlich zu erläutern", schreibt Jessica in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich mir wünsche, das Ganze schnell hinter mich zu bringen", heißt es in ihrem Statement weiter. Sie sei überwältigt von den vielen aufmunternden Worten ihrer Fans und dankbar für all die Menschen, die sie lieben und ihr in diesen Tagen beistehen.

Was der Sängerin und dem Transmann einen Strich durch die Rechnung gemacht haben könnte? Die aktuelle Gesundheitskrise – schließlich waren die Ex-Partner bis dato nicht zusammengezogen. Kai lebt in den USA in Los Angeles, während Jessica ihren Lebensmittelpunkt im australischen Brisbane hat. Besuche dürften sich daher seit Monaten als äußerst schwierig gestaltet haben.

Anzeige

Instagram / jessicaveronica Kai Carlton und Jessica Origliasso nach ihrer Verlobung

Anzeige

Getty Images Jessica Origliasso und Kai Carlton, Ex-Partner

Anzeige

Instagram / kaigodlike Kai Carlton und Jessica Origliasso im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de