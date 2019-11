Zayn Maliks (26) Schwester Safaa schwebt im Baby-Glück! Erst im September dieses Jahres hat die 17-Jährige ihrem Verlobten Martin die ewige Liebe geschworen. Nur drei Tage nach ihrem Geburtstag fand die romantische Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten in ihrer Heimat Bradfort statt. Knapp einen Monat später gibt es jetzt erneut Grund zur Freude. Das frischgebackene Ehepaar erwartet bereits den ersten Nachwuchs.

"Es wird ein Mädchen", verkündete Zayns Familienmitglied den Fans via Instagram. Auf einem Bild, auf dem tatsächlich schon eine nicht mehr ganz so kleine Baby-Kugel sichtbar ist, trägt die Bald-Mama stolz eine Schärpe mit dieser Aufschrift. Der Teenager kann es offenbar kaum erwarten, bis die Kleine endlich das Licht der Welt erblicken wird und hat bereits eine Baby-Shower gefeiert. In ihrer Story postete die Britin mehrere Bilder von süßen Leckereien in zartrosa Farben. Auch die werdende Mutter selbst hat sich zu der Feier mit Freunden und Familie mit einem passenden, pinken Dress in Schale geworfen.

Ob auch Zayn seiner Familie nach dieser Hammer-News einen Besuch abstatten wird? Bei der Trauung seiner kleinen Schwester war der Ex-One Direction-Star nicht auf den Bildern aufgetaucht. Während seine Geschwister Doniya und Waliyha an Safaas großem Tag anwesend waren, reiste der 26-Jährige nicht aus den USA an.

Instagram / trishamalik1069 Safaa Malik und ihr Mann Martin

Instagram / safaamalik Zayn Maliks Schwester Safaa

Instagram / zayn Sänger Zayn Malik

