Zuckersüße Neuigkeiten im Hause Malik: Zayn Maliks (26) kleine Schwester Safaa ist zum ersten Mal Mama geworden! Der Ex-One Direction-Star ist somit Onkel – und zwar eines Mädchens. Erst Mitte September hatte die 17-Jährige ihrem Partner Martin Tiser im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Bradford das Jawort gegeben. Nicht einmal vier Monate später dürfen die beiden die Frucht ihrer Liebe auch schon in den Armen halten: ihre Tochter namens Zaneyah!

Wie Daily Mail berichtet, wurde via Social Media ein Foto veröffentlicht, dass die Nichte des Sängers zeigt. In ein weißes Mützchen und einen hellen Schlafanzug gehüllt, wird der kleinen Zaneyah sanft das Köpfchen gehalten – um das Gesicht der Neugeborenen unkenntlich zu machen, wird es im Post mit einem Herzchen versehen. "Baby Zaneyah", lautet die Bildunterschrift lediglich. Und auch das Gewicht wird verraten: Das Baby wiegt ca. 3,7 Kilogramm.

Im November hatte ein Familienmitglied von Safaa und Zayn die Schwangerschaft des Teenagers mit einem Schnappschuss verkündet. Darauf präsentierte Safaa stolz ihren kugelrunden Babybauch. Die pinke Farbe ihres Kleides und eine Schärpe verrieten das Baby-Geschlecht. "Es ist ein Mädchen", lautete die Aufschrift damals – und das ist nun endlich auch auf der Welt!

Instagram / trishamalik1069 Safaa Malik und ihr Mann Martin

Getty Images Zayn Malik im Januar 2018 in New York

Dia Dipasupil/Getty Images Zayn Malik bei der New York Fashion Week

