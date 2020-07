Zayn Malik (27) hat die Spendierhosen an! Der Sänger dürfte wohl schon längst finanziell ausgesorgt haben: Immerhin hat er als Mitglied der beliebten Boyband One Direction nicht nur jahrelang ausverkaufte Konzerte gespielt, sondern ist auch seit 2016 als Solokünstler sehr erfolgreich. Von seinem Gewinn hatte der 27-Jährige sich 2018 ein Penthouse in New York finanziert. Doch er gönnt nicht nur sich selbst eine luxuriöse Bleibe: Zayn schenkte seiner Schwester Safaa nun eine Villa!

Wie The Sun berichtet, soll der "Pillowtalk"-Interpret für die 17-Jährige, ihren Mann Martin Tiser und ihr Baby Zaneyah ein Anwesen für umgerechnet mehr als 280.000 Euro erstanden haben. Es soll in Bradford liegen und sich nur wenige Meter von dem Haus ihrer Eltern Trisha und Yaser entfernt befinden, das Zayn vor einigen Jahren ebenfalls gekauft habe. Ein Insider verriet in einem Gespräch mit dem Magazin: "Er wusste, dass sie ein eigenes Zuhause brauchen, aber Safaa wollte nicht zu weit weg von ihrer Mutter wohnen. Darum war die ideale Lösung, ein Haus in derselben Straße zu kaufen."

Die Brünette sei ihrem Bruder extrem dankbar für seine Großzügigkeit und scheint auch mit ihrem neuen Heim mehr als zufrieden zu sein: "Sie haben ihre Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch Unterstützung in der Nähe, wenn sie diese brauchen." Dass Safaa in der Umgebung ihrer Eltern wohnen möchte, könnte aber nicht nur daran liegen, dass diese ihr so beim Babysitten aushelfen können – sondern ihr wohl auch etwas Schutz bieten: Immerhin soll sie vor einigen Wochen Morddrohungen erhalten haben, die offenbar ihrer fünf Monate alten Tochter gegolten haben.

Getty Images Sänger Zayn Malik bei den American Music Awards, 2016

Instagram / safaaazadmt Safaa Malik im Juli 2020

Getty Images Zayn Malik bei der Tom Ford Fall/Winter 2018 Women's Runway Show in New York, 2018



