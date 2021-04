Zayn Maliks (28) Baby bekommt bald einen weiteren Spielkameraden! Im September ist der ehemalige One Direction-Sänger zum ersten Mal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Partnerin Gigi Hadid (25) hieß er seine kleine Tochter Khai auf der Welt willkommen. Doch sie ist nicht der einzige Spross in der Familie – sondern hat bereits eine Cousine in ihrem Alter: Zayns Schwester Safaa ist mit gerade einmal 18 Jahren Mutter einer Tochter. Nun erwartet sie sogar schon ihr zweites Kind!

In ihrer Instagram-Story teilte die Social-Media-Bekanntheit nun ein Foto von zwei Ultraschallbildern und einem Paar kleinen Hausschuhen. Dazu schrieb sie: "Kommt bald." Näher ging sie auf das Thema nicht ein – allerdings ist sie auf ihrem Account ohnehin nicht sonderlich aktiv. Das letzte Bild aus ihrem Feed ist fast zwei Jahre alt.

Safaas erstes Baby, Tochter Zaneyah, erblickte knapp vier Monate nach der Hochzeit mit ihrem Mann Martin Tiser im Januar 2020 das Licht der Welt. Seit rund einem dreiviertel Jahr wohnen die drei gemeinsam in einer Villa in Bradford, die ihnen Zayn spendiert hatte.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik

Instagram / safaaazadmt Safaa Malik im Juli 2020

Instagram / trishamalik1069 Safaa Malik und ihr Mann Martin

