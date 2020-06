Safaa Malik kämpft gegen Hass im Netz! Die kleine Schwester von Zayn (27) bekam im Januar ihre erste Tochter mit dem Namen Zaneyah von ihrem Ehemann Martin Tiser. Ihr Glück schien perfekt, doch der Social-Media-Account, den die 17-Jährige eigens für ihr Neugeborenes anlegte, ist einigen Usern offenbar ein Dorn im Auge. Die Hater wünschen jetzt sogar den Tod des Babys herbei!

Die negativen Kommentare, die die junge Mutter erhielt, reichten von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen bezüglich ihres Kindes. Das Ausmaß des Hasses veröffentlichte Safaa nun mit einem Screenshot in einer Instagram-Story. Mit "Was für eine abscheuliche Welt" kommentierte sie ihren Beitrag fassungslos. Aber warum bekommt die Mutter so viel Hass zu spüren? Zum einen beziehen sich die Kritiker wohl auf ihren muslimischen Glauben. "Ihr habt nur geheiratet, weil du schwanger geworden bist", lautete dabei ein Vorwurf der User.

Und bösartig ging es auch weiter. "Wenn dein Kind stirbt, wirst du es kapieren. Es ist sowieso hässlich", drohte ihr ein anderer Kommentator. Ob Safaa nun damit provoziere, dass sie eine so junge Mutter sei oder ihr Kind öffentlich präsentiere, ist unklar. Andere Fans setzten sich hingegen für die junge Lady und ihr Baby ein. "Feindet ihr sie so an, weil sie Zayns Schwester ist? Hört auf damit! Sie verdient es glücklich zu sein", stellte ein Follower klar.

Anzeige

Instagram / safaamalik Safaa Malik im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / trishamalik1069 Trisha Malik, Safaa Malik und Martin mit einem weiteren Familienmitglied

Anzeige

Getty Images Zayn Malik bei der "Aladdin"-Premiere in Hollywood



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de