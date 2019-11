Stehen Cardi B (27) und Keanu Reeves (55) bald gemeinsam vor der Kamera? Die Sängerin hat sich bereits eine Filmrolle in der erfolgreichen Kinoreihe Fast and the Furious gesichert. Der Matrix-Schauspieler Keanu war zuletzt als Duke Kaboom in Pixars "Toy Story 4" tätig: In dem Animations-Film lieh er dem Zeichentrick-Stuntman seine Stimme. Jetzt ist der Kanadier im Gespräch für seine nächste Rolle und soll dieses Mal nicht nur sprechen, sondern wieder auf der Leinwand in Voll-Aktion zu sehen sein. Keanu ist als Besetzung für den nächsten "Fast and the Furious"-Cast im Gespräch.

Laut Chris Morgan (52) – dem Produzenten und Autor der rasanten Filmreihe – fanden bereits die ersten Gespräche mit Keanu statt. Der Filmemacher berichtete Screen Rant: "Wir haben uns zusammengesetzt und darüber geredet. Ich wollte ihn schon lange bei 'Fast and the Furious' dabei haben. Es wäre toll, wenn er es auch möchte!" Chris sagte zudem im Interview, dass es bis jetzt immer schwierig war, für Keanu einen passenden Termin für die Dreharbeiten zu finden, aber er selbst würde es sich sehr wünschen.

Der Hauptdarsteller Dwayne "The Rock" Johnson (47) würde ebenfalls sehr gerne mit Keanu arbeiten und ist total begeistert von der Idee. Die beiden Hollywood-Schauspieler haben auch schon über das Projekt gesprochen. Dwayne schwärmt von dem Kanadier und erklärte deshalb: "Ich liebe Keanu." Eine offizielle Bestätigung zu Keanus Einstieg gibt es jedoch bisher nicht – und die Dreharbeiten sind auch schon im vollen Gange. In Deutschland wird die amerikanische Produktion ab dem 21. Mai 2020 im Kino zu sehen sein.

Getty Images Keanu Reeves bei der "Toy Story 4"-Premiere

ActionPress/Collection Christophel/Universal Pictures/The Fate of the Furious/Fast & Furious 8 Szene aus "Fast & Furious 8"

Apega/ Wenn.com Ludacris, Dwayne The Rock Johnson, Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson

