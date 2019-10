Spektakuläre Verstärkung für den Fast & Furious-Cast! Die Dreharbeiten für den neunten Teil der erfolgreichen Kinoreihe sind bereits seit Monaten in vollem Gange. Als wäre die Starbesetzung nicht schon hochkarätig genug, hat Vin Diesel (52) jetzt überraschend via Social Media einen weiteren Promi enthüllt, der im neuen Blockbuster mitwirken wird: Keine Geringere als Cardi B (27) hat sich eine Rolle in dem Streifen gesichert.

Cardi B gehört zu den erfolgreichsten weiblichen Rap-Stars der Welt – doch sie scheint künftig nicht nur regelmäßig die Charts, sondern auch die Kinoleinwände erobern zu wollen. Nachdem sie in diesem Jahr bereits in dem Stripperfilm "Hustlers" an der Seite von Jennifer Lopez (50) zu sehen war, hat sie jetzt erneut eine Kinorolle ergattert. Die Überraschung verkündeten Vin und Cardi B in einem gemeinsamen Instagram-Video: "Tag 68 hier am Set von 'Fast 9'. Ich weiß, ich bin müde. Wir haben für diesen Film wirklich alles gegeben", erklärt das Urgestein der Reihe und auch seine neue Kollegin pflichtete ihm bei: "Ich sterbe, aber ich kann es nicht erwarten." Unklar ist allerdings, welche Rolle die 27-Jährige genau übernimmt.

Neben Cardi B wird ein weiterer Musik-Star in dem neuen Film zu sehen sein: der puerto-ricanische Sänger Ozuna. Dieser wird auch einen Song zum Soundtrack beisteuern. Ob die Rapperin aus Brooklyn ebenfalls einen musikalischen Beitrag leistet, ist nicht bekannt.

Jen Lowery / Splash News Vin Diesel bei "Avengers: Infinity War"-Premiere in LA

STX Entertainment / Landmark Media Press and Picture / ActionPress Cardi B in "Hustlers" (2019)

Getty Images Ozuna bei den Latin American Music Awards 2019 in Hollywood

