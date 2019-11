Das ging wohl zu weit! Schon seit vielen Jahren setzt sich der "Ein Schweinchen namens Babe"-Schauspieler James Cromwell (79) für das Klima und den Tierschutz ein. Bereits 2017 wurde der Aktivist, wegen einer Sitzblockade vor einem Gaskraftwerk in New York zu einer kurzen Haft verurteilt, weil er sein Bußgeld nicht begleichen wollte. Diesmal protestierte er an einer Universität in Texas gegen Tierversuche!

Die Campus-Polizei bestätigte gegenüber The Hollywood Reporter, dass der Schauspieler am vergangenen Donnerstag, wegen eines PETA-Protests an der Texas A&M Universität in College Station verhaftet wurde. "Texas A&M quält weiterhin Golden Retriever und andere Hunde, obwohl die Experimente, die schon über Jahrzehnte gemacht werden, immer noch zu keiner Heilung für Menschen mit Muskeldystrophie geführt haben", offenbarte James seine Gründe für die Offensive gegenüber People. Er und ein anderer Mann wurden wegen ordnungswidrigen Verhaltens in das Gefängnis des Landkreises Brazos gebracht und in Gewahrsam genommen.

Die Universität nutzte die Gelegenheit, um auch ein Statement zu seinen Beschuldigungen abzugeben: "Es ist eine Schande, dass immer noch Fehlinformationen über diese wichtigen Forschungsarbeiten verbreitet werden, die zugunsten von Menschen und Tieren durchgeführt werden." Die Verantwortlichen hoffen, dass die Öffentlichkeit klug genug ist, die PR-Kampagne zu durchschauen. Dennoch leugnen sie nicht, dass sie Versuche an Tieren durchführen – es dafür jedoch keine Alternative gäbe.

SIPA PRESS/ActionPress James Cromwell am Set von "Ein Schweinchen namens Babe"

Getty Images James Cromwell

Frazer Harrison/Getty Images James Cromwell, Schauspieler

