"Unbeschreibliche Tragödie": Ex-Coach trauert um Diogo Jota

Die Fußballwelt steht unter Schock: Diogo Jota, Fußballspieler beim FC Liverpool, ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Einer, der dem verstorbenen Kicker besonders nahestand, ist der ehemalige portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos (70). Er zeigte sich gegenüber Bild zutiefst erschüttert: "Es ist ein enormer Schock, eine unbeschreibliche Tragödie! 28 Jahre, drei Kinder, ein Leben, das auf so dramatische Weise verloren gegangen ist."

Fernando, der Diogo 2019 im Alter von nur 22 Jahren erstmals für die portugiesische Nationalelf auflaufen ließ, sprach von einer "unbeschreiblichen Tragödie". Der Trainer betonte, dass der 28-Jährige nicht nur als Spieler herausragte, sondern auch als Mensch geschätzt wurde. Besonders hebt Fernando hervor, dass Diogo selbst nach einer Verletzung während der WM 2022 extra anreiste, um das Team zu unterstützen, obwohl er nicht spielen konnte. Diese Geste zeige den Charakter eines außergewöhnlichen Menschen, so Santos. "Es ist eine Nachricht, die Portugal und den Weltfußball traurig macht. Meine ersten Worte gelten der Familie. Ich bete, dass sie genug Kraft haben, um diese schmerzhafte Zeit zu überstehen, und bitte darum, dass Diogo und sein Bruder in Frieden ruhen", sagte er abschließend.

Diogo und sein Bruder André waren am Donnerstagmorgen mit einem Lamborghini auf einer Straße in der spanischen Provinz Zamora unterwegs. Dort soll der Luxuswagen aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Beide Männer starben an den Verletzungen des tragischen Unfalls. Diogo hinterlässt seine Frau Rute, die er erst vor zehn Tagen geheiratet hatte, und ihre drei kleinen Kinder. Ob André in einer Beziehung war oder Kinder hatte, ist nicht bekannt.

