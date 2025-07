Im "Downton Abbey"-Trailer: Rührender Tribut an Maggie Smith

Der finale Trailer zu "Downton Abbey: The Grand Finale" wurde veröffentlicht und verspricht, die Zuschauer emotional zu berühren. Der Film, der im Herbst erscheint, wird die Reise der Crawley-Familie und ihrer Bediensteten abschließen – eine Geschichte, die vor fast 15 Jahren begann. In der Vorschau werden zentrale Konflikte angedeutet: Mary Crawley, gespielt von Michelle Dockery (43), findet sich nach ihrer Scheidung inmitten eines Skandals wieder, während die Familie existenzielle Herausforderungen wie finanzielle Probleme und den gesellschaftlichen Abstieg meistern muss. "Familien wie unsere müssen sich immer weiterentwickeln, um zu überleben", so Mary im Dialog mit Robert Crawley, verkörpert von Hugh Bonneville (61).

Neben den vertrauten Gesichtern der Originalbesetzung – darunter Laura Carmichael (38), Jim Carter und Raquel Cassidy – erwarten die Fans neue Charaktere, gespielt von Paul Giamatti (58), Joely Richardson (60) und anderen bekannten Schauspielern. Doch besonders ergreifend ist der Tribut, den die Vorschau an Maggie Smith (✝89), die im September 2024 verstorben ist, zollt. Ihre Figur Violet Crawley, die scharfzüngige und weise Familienmatriarchin, wird in mehreren Szenen präsent gemacht. So zeigt eine Sequenz Mary, wie sie nachdenklich ein Porträt ihrer Großmutter betrachtet. Ein weiteres bewegendes Moment zeigt Robert, der seiner Tochter eine Frage stellt: "Wenn Mama noch leben würde, was würde sie tun?"

Maggie hatte seit Beginn der Serie im Jahr 2010 eine zentrale Rolle in Downton Abbey inne und wurde für ihre Darbietung weltweit gefeiert. Ihre Darstellung der Violet Crawley wurde zur Seele der Serie – einem Archetyp der aristokratischen Würde gepaart mit bissigem Humor. Ihr Kollege Hugh Bonneville beschrieb den kommenden Film als "bleibendes Tribut" an die Schauspielikone. Die enge Bindung zwischen den Schauspielern war spürbar: Maggie war nicht nur Teil des Casts, sondern auch eine Inspiration für viele ihrer Kollegen. Der kommende Film ist nicht nur ein Abschied von den Figuren, sondern auch von einer legendären Karriere.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

Anzeige Anzeige

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

Anzeige