An diesem Ort wohnen Nikola und Kim Virginia jetzt zusammen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) überraschen ihre Fans weiterhin mit Neuigkeiten. Nach ihrem viel beachteten Liebescomeback zeigen sich die beiden Reality-TV-Stars in ihrer Instagram-Story nun beim Kistenpacken und Möbelrücken. Der Umzug der Turteltauben ist in vollem Gange, und Nikola enthüllt in einem kurzen Clip, wo sie jetzt leben: "Wir sind jetzt in einem anderen Emirat, nicht mehr in Dubai." Für das Paar scheint die neue Umgebung wie gemacht, denn Nikola schwärmt: "Ich find's hier viel entspannter. Weniger Verkehr, nicht so überladen und einfach viel mehr Natur."

Nikola erklärte weiter, dass er die Gegend vor dem Umzug kaum kannte und sehr positiv überrascht sei. Während Dubai weltweit bekannt ist, bleiben viele andere Emirate für Außenstehende eher ein Rätsel. "Das, was ich bisher gesehen hab, ist echt richtig schön", schwärmte er in seiner Story. Die Wahl scheint bewusst auf ein ruhigeres Lebensumfeld gefallen zu sein, während die beiden für ihre turbulente Beziehung bekannt sind. Nikola verspricht zudem, in den kommenden Tagen mehr Einblicke in ihr neues Zuhause und die Umgebung zu geben.

Doch der Start im neuen Haus war alles andere als einfach. Der Realitystar berichtete in seiner Instagram-Story von kleinen Katastrophen rund um den Einzug: "Als wir eingezogen sind, gab's kein Wasser. Der Pool funktioniert nicht und so weiter, einfach Chaos! Wo wir heute Abend duschen werden, ist noch die große Frage." Das Paar nahm die Startschwierigkeiten allerdings mit Humor und zeigte sich überraschend gelassen. Trotz des ganzen Wirbels zeigten sich die beiden kämpferisch und voller Optimismus. Nikola betonte: "Aber wir nehmen euch natürlich überall mit, die schönen und auch die weniger schönen Seiten!"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Influencer

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024