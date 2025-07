Nikola und Kim Virginias Verlobung ist weiterhin aufgelöst

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) sorgen weiterhin für Diskussionen unter ihren Fans. Nachdem die beiden Reality-TV-Stars kürzlich ihrer Beziehung eine neue Chance gegeben haben, gibt es jetzt überraschende Nachrichten von Nikola. In einer Fragerunde auf Instagram enthüllt er, dass sich an ihrem Verlobungsstatus nichts geändert habe. Auf die Frage eines Fans, ob die Verlobung noch aufgelöst sei, antwortet Nikola offen: "Also, das hat sich nicht geändert. Sie hat die Verlobung aufgelöst und das wird auch so bleiben."

Das Liebescomeback von Nikola und Kim hatte viele überrascht. Trotz der wiedergefundenen Nähe und des Aufenthalts im neuen gemeinsamen Zuhause scheint der Schritt zur erneuten Verlobung derzeit keine Option zu sein. Warum genau Kim die Verlobung aufgelöst hat und warum dieses Kapitel für beide weiterhin abgeschlossen bleibt, ließen die beiden bislang unbeantwortet. Ihre Fans zeigen sich dennoch neugierig: In den sozialen Medien spekulieren sie, wie es nun mit dem Paar in der Zukunft genau weitergeht.

Vor rund vier Wochen musste die Influencerin plötzlich ins Krankenhaus. Ihr Management übernahm vorübergehend ihre Social-Media-Kanäle. Kim meldete sich schließlich selbst mit emotionalen Worten in ihrer Instagram-Story zurück. "Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich erklären kann, was genau passiert ist. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! [...] Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", verkündete sie damals öffentlich. Zu den Details des Vorfalls schweigen beide bis dato.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar