Der Geburtstermin des Kindes von Diana June rückt immer näher! Nach der traurigen Nachricht im Dezember 2018, als ihr erst zwei Tage alter Sohn an einer Blutvergiftung starb, kann die Influencerin jetzt wieder etwas positiver in die Zukunft schauen – und es kaum erwarten bis ihr Baby auf die Welt kommt. Vorher offenbart sie ein wichtiges Detail zur bevorstehenden Geburt!

Auf Instagram verrät sie jetzt, dass ihr Freund bei der Entbindung dabei sein wird: "Wir beide möchten das zusammen machen, es war nie überhaupt ein Thema zwischen uns. Ich finde, eine Geburt ist so ein intimer Moment, welchen man nur mit den wichtigsten Menschen teilen kann." Vorher stellt sie in ihrem Post die Fragen, die sich wohl viele werdende Mütter stellen: "Findet ihr, dass es die Beziehung schädigen könnte, wenn der Partner 'alles' so sieht? (Ihr wisst, was ich meine)." Nicht für jede Mutter ist es selbstverständlich, dass der Vater des Kindes bei der Geburt dabei ist.

"Als ich jünger war, dachte ich anders. Ich dachte nicht, dass ich meinen Mann bei so was dabei haben möchte", gibt die Bloggerin zu. Diana ist es besonders wichtig, dass sie Menschen um sich hat, bei denen sie sich wohlfühlen kann und keine Scham haben muss – mit David hat sie einen solchen Menschen gefunden.

