Statt Miss Germany: Darum will Diana June Miss Europe werden

Diana June will sich den Titel schnappen! Die Influencerin machte jüngst publik, dass sie in diesem Jahr an der Wahl zur Miss Europe teilnimmt. In dem Wettbewerb vertritt die YouTuberin Deutschland und hofft dabei auf die Krone. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie den Traum, an einem Schönheitswettstreit teilzunehmen – aber warum versuchte sie es dann nicht als Miss Germany? Das enthüllt Diana im Promiflash-Interview.

"Miss Germany ist seit vier Jahren keine wirkliche Misswahl beziehungsweise kein Schönheitswettbewerb mehr. Es gibt keine Kronen bei Miss Germany und ich wollte für Deutschland eine Krone nach Hause bringen", erklärt Diana gegenüber Promiflash und ergänzt, nur als Miss-Europe-Kandidatin auch an der Miss-Universe-Wahl teilnehmen zu können. Weiter schildert sie, wie hart der Wettbewerb bei Miss Europe sei: "Einfach nur schön sein reicht nicht, das habe ich bei meiner Anreise sehr schnell gemerkt. [...] Es ist das Gesamtpaket von innerer und äußerer Schönheit." Man müsse zudem viel Disziplin haben.

Mit ihrer Teilnahme an Miss Europe möchte Diana zudem jeder Frau zeigen, "dass sie ihre eigene Traumfrau werden kann". Deshalb habe sie auch ein eigenes Unternehmen namens Femme Up gegründet: "Das ist eine Plattform für Frauen, um sich weiterzuentwickeln und über sich hinauszuwachsen!"

