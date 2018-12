Diana June und ihr Freund David erleben gerade die Hölle auf Erden! Monatelang ließ die Influencerin ihre Fans auf Instagram, YouTube und Co. an ihrer Schwangerschaft teilhaben, postete immer wieder Schnappschüsse ihres Babybäuchleins und des liebevoll eingerichteten Kinderzimmers. Am 5. Dezember hatte das Warten ein Ende: Dianas Sohn erblickte das Licht der Welt, doch der Schock folgte kurz darauf: Nur zwei Tage nach der Geburt war das Neugeborene tot! Inzwischen ist klar, woran der Säugling gestorben ist.

Wie Bild berichtet, konnten die anfänglichen Vermutungen, dass der Junge sich möglicherweise mit dem Krankenhauskeim MRSA angesteckt habe, nicht bestätigt werden. Laut Obduktionsbefund habe der Kleine zunächst an einer schweren Lungenentzündung gelitten und sei daraufhin in Folge einer Blutvergiftung gestorben. Für Diana und David ist der Tod des kleinen Mannes, den sie Gregor nennen wollten, immer noch ein Albtraum, aus dem sie einfach nicht erwachen.

Die am Boden zerstörte Berlinerin gibt nun der Charité die Schuld. Das Klinikpersonal habe den lebensbedrohlichen Gesundheitszustand ihres Lieblings einfach nicht erkannt. "Warum hat uns nur niemand geglaubt? Warum wurden wir belächelt? Wir haben so gekämpft, dass jemand was tut, ständig", lauteten Dianas verzweifelte Zeilen in ihrem Instagram-Statement.

Instagram / di.anajune Diana June kurz vor der Geburt im Krankenhaus

Instagram / di.anajune Diana June mit Babybauch

Instagram / di.anajune Diana June, deutsche Influencerin



