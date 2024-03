Dritte Finalistin bei Miss-Europe-Wahl: Diana June ist stolz

Diana June könnte wohl kaum glücklicher sein! In diesem Jahr nahm die Influencerin an der Wahl zur Miss Europe teil – und schaffte unter die drei Finalistinnen. "Für mich war das eine sehr aufregende Erfahrung. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich jemals [...] eine Krone für Deutschland nach Hause hole", schwärmt Diana nun im Promiflash-Interview. Dennoch gibt sie zu: "Der Druck war enorm groß. Ich wollte unbedingt eine Krone mit nach Hause bringen. [...] Der Konkurrenzkampf zwischen den Frauen war sehr groß." Die Beauty hielt sich von den Streitigkeiten hinter den Kulissen jedoch fern.

Mit ihrer Teilnahme an der Miss-Europe-Wahl will Diana ihren Fans mit gutem Beispiel vorangehen, wie sie ebenfalls gegenüber Promiflash betont. "Ich möchte an meinem Beispiel zeigen, dass man niemals aufgeben sollte. [...] Ich habe in allen meinen Lebenslagen den Schmerz genommen und ihn in meine Kraft transformiert. Die Krone ist für mich eine Erinnerung daran, dass ich immer wieder aufgestanden bin und weiter gemacht habe", erklärt die Content Creatorin.

Eine Pause einzulegen, kommt für Diana nicht infrage – sie hat bereits das nächste Projekt in Planung. "Ich habe jetzt außerdem ein Unternehmen gegründet, das wird hoffentlich demnächst gelauncht. Ich bin schon ganz aufgeregt", offenbart sie außerdem. Ihr kleiner Sohn kommt währenddessen nicht zu kurz, wie Diana abschließend im Promiflash-Interview betont: "Mein Leben besteht aus meinem Dasein als Mutter, Unternehmerin und natürlich Frau."

Instagram / dianajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian

