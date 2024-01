Herzstillstand: Vater von Diana Junes Sohn liegt im Koma!

Diana June meldet sich mit schlimmen Nachrichten. Im Mai 2021 hatte die Influencerin die Trennung von ihrem Ehemann David bekannt gegeben. Die beiden waren gut anderthalb Jahre verheiratet gewesen und hatten zwei gemeinsame Kinder bekommen. Ihr erstgeborener Sohn Gregor war allerdings nur wenige Tage nach seiner Geburt ganz plötzlich verstorben. Jetzt muss der Webstar wieder einen Schicksalsschlag verkraften: Seit mehreren Wochen liegt Dianas Ex-Mann David im Koma!

"Davids Herz hat aufgehört zu schlagen. Adrians Oma, meine Schwiegermama, hat mich kontaktiert, dass er seit Weihnachten im Koma liegt. 40 Jahre alt, viel zu jung", meldet sich Diana auf Instagram und teilt dazu ein Bild ihres Ex-Mannes im Krankenbett. In dieser schweren Zeit will sie für ihn da sein – trotz allem, was zwischen dem einstigen Paar vorgefallen ist: "Das Leben ist viel zu kurz, um nicht zu verzeihen. Egal, was alles passiert ist, am Ende bleibt die Menschlichkeit und Barmherzigkeit." Die Netzbekanntheit halte fest mit Davids Mutter zusammen und versuche, sie zu unterstützen.

In der Beziehung von Diana und David hatte es viele Probleme gegeben. Nach der Trennung erklärte Diana, während der Ehe immer auf sich allein gestellt gewesen zu sein. "Ich bin eigentlich total der Beziehungsmensch, aber ich bin emotional so ausgelaugt und leer", erzählte sie Promiflash damals.

