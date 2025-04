Diana June wurde zur Miss Universe Germany 2025 gekrönt

Diana June ist zur Miss Universe Germany 2025 gekrönt worden! Bei der glamourösen Finalnacht am 6. April in Heidelberg setzte sich die Influencerin gegen die Konkurrenz durch und überzeugte die Jury mit ihrer starken Präsenz, einem inspirierenden Business-Konzept und ihrer authentischen Ausstrahlung. Mit einem Pitch, der Themen wie mentale Gesundheit, Selbstwert und finanzielle Unabhängigkeit für junge Frauen hervorhob, zeigte Diana laut News Aktuell, dass moderne Schönheit weit über äußerliche Attribute hinausgeht. In ihrer Dankesrede ließ sie ihren Emotionen freien Lauf: "Diese Krone ist für mich ein stolzer Meilenstein, ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn man sich selbst nicht aufgibt. Ich habe nicht nur für einen Titel gekämpft, sondern für meine Wahrheit, meine Stimme, meinen Platz in dieser Welt."

Die Wahl stand in diesem Jahr unter dem Motto "From Runway to Revenue" und legte den Fokus nicht nur auf die klassische Schönheit, sondern auch auf unternehmerisches Denken. Diana nutzte diese Chance eindrucksvoll, um zu zeigen, wofür sie steht: Mehr Sichtbarkeit und Unterstützung für Frauen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Mit der Firma Digistore, mit der der Wettbewerb erstmals kooperierte, will sie mit Coachings und Co. anderen Frauen helfen, sich etwas aufzubauen. "Diana ist die Verkörperung dessen, was wir mit dieser Initiative erreichen wollen. Sie ist nicht nur Influencerin – sie ist eine Stimme für eine Generation von Frauen, die sich traut, groß zu denken. Genau dieses Mindset möchten wir digital skalieren", betonte Tajana Gudenus, Projektleiterin des Unternehmens, in der Pressemitteilung.

Für Diana ist es nicht die erste Krönung, die sie mit Stolz erfüllt. Bereits bei der Wahl zur Miss Europe zählte sie im vergangenen Jahr zu den drei Finalistinnen. Abseits der Wettbewerbe ist sie Influencerin, Mutter eines Sohnes namens Adrian und hat ein Unternehmen. Alles unter einen Hut zu bekommen, fällt ihr wohl auch nicht schwer, wie sie im Promiflash-Interview vergangenes Jahr betonte: "Mein Leben besteht aus meinem Dasein als Mutter, Unternehmerin und natürlich Frau."

Diana June, Teilnehmerin bei Miss Europe

Diana June mit ihrem Sohn Adrian

