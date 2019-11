Was für eine positive Überraschung! Im Juli des vergangenen Jahres wurde angekündigt, dass mit "Batwoman" eine weitere Comicfigur aus dem DC-Universum eine eigene Serie bekommen soll. Als weibliche Heldin wurde Ruby Rose (33) engagiert und damit eine Schauspielerin, die offen ihre Homosexualität lebt. Auch Kate Kane alias Batwoman sollte in der Serie als offen lesbische und austrainierte Straßenkämpferin auftreten. Eine heiße Bettszene zwischen der Australierin und ihrem weiblichen Co-Star hat die Fans der Serie nun richtig glücklich gemacht!

In einer der Episoden wird gezeigt, wie die Hauptfigur zusammen mit Brianne Howey aka Reagan in Laken gehüllt im Bett liegt. Irgendwann beginnen sie, heiße Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen. Auf Twitter zeigen sich die Fans begeistert von der authentischen Darstellung einer lesbischen Beziehung. Gerade für den TV-Sender The CW, der die Serie ausstrahlt, seien solche Szenen untypisch, wie aus den Kommentaren hervorgeht. Ein Fan äußerte sich beispielsweise mit den Worten: "Was für ein Schritt für LGBTQ-Menschen – im regulären Fernsehen. Wer hätte gedacht?!"

Ob Marvel ebenfalls den Schritt wagen und solche intimen Szenen zwischen zwei Frauen zeigen wird? Die Gelegenheit dazu wäre vorhanden: Im neuen "Thor"-Streifen "Love of Thunder" wird es ebenfalls erstmals eine LGBTQ-Heldin geben. Valkyrie, die Königin von Asgard, die von Tessa Thompson (36) verkörpert wird, wird ebenfalls auf der Suche nach einer Frau sein. Die Darstellerin outete sich im vergangenen Jahr selbst als bisexuell.

Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

Getty Images "Orange is the New Black"-Darstellerin Ruby Rose

Collection Christophel / ActionPress Tessa Thompson in "Thor 3: Tag der Entscheidung"

