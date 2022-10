Funkstille seit Vorwürfen: Ruby Rose feiert ihr TV-Comeback

Ruby Rose (36) kehrt zurück ins Rampenlicht! Die Schauspielerin wurde durch die erfolgreiche Knastserie Orange Is the New Black bekannt. Zuvor hatte sie ihre Karriere aber als Model begonnen. Danach folgten eher kleinere Rollen. Zuletzt spielte sie in der Serie "Batwoman" mit, doch nach ihrem Ausstieg erhob sie schwere Vorwürfe gegen die Filmcrew. Seit diesen Anschuldigungen war es fast ein Jahr still um sie – doch jetzt feierte Ruby ihr Comeback auf den Bildschirmen!

Ruby kehrte als Überraschungsgast in der amerikanischen Fernsehshow "Ink Masters" zurück in die Öffentlichkeit. Dort durfte sie als Gastjurorin in der Jury sitzen und Tattoo-Künstler bewerten, die ihr Können in mehreren Challenges beweisen mussten. Das Castingformat scheint wie für die 36-Jährige gemacht, denn sie hat eine große Vorliebe für die Tintenkunst und ist selbst stark tätowiert. Dabei scheint sie eine Menge Spaß gehabt zu haben, obwohl ihr die Entscheidungen wohl zu schaffen machten. Auf der Instagram-Seite des Formats schrieb sie: "Ich habe immer noch starke Emotionen wegen dieses Ausscheidens".

Rubys Kritik an der "Batwoman"-Serie hatte für jede Menge Aufruhr gesorgt, denn sie war gnadenlos ehrlich. Die Produktion habe ihr zunächst eine Therapie nach einem schweren Setunfall verweigert. Doch der Gipfel für die gebürtige Australierin waren Sexszenen, die eingeplant worden seien, ohne den Darstellern Bescheid zu sagen. Informiert worden sei sie erst kurz bevor die erste Klappe fiel.

