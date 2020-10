Sie kann die Fortsetzung der Serie mit der Neubetzung wohl kaum erwarten! Ende Mai überraschte Ruby Rose (34) ihre Fans mit einer etwas traurigen Nachricht: Die Schauspielerin kehrt der Serie "Batwoman" nach nur einer Staffel den Rücken. Doch Ersatz wurde für die Beauty schnell gefunden – für sie übernimmt nun Javicia Leslie (33) die Hauptrolle. Doch was sagt Ruby eigentlich zu ihrer Nachfolgerin? So viel sei verraten: Sie ist richtig begeistert!

In einem Interview mit Entertainment Tonight kam die 34-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihre Nachfolgerin heraus. "Sie sieht so toll aus, sie wird auch einfach so toll sein. Ich kann die zweite Staffel nicht mehr erwarten", erzählte sie ganz angetan. Zwar müsse optisch noch einiges an die neue Darstellerin angepasst werden, doch Ruby ist sich sicher, dass es einfach großartig aussehen werde.

Javicia selbst kann es offensichtlich auch kaum erwarten, sich bald im TV zu sehen. "Ich bin sehr stolz darauf, die erste Schwarze Schauspielerin zu sein, die die kultige Rolle der Batwoman im Fernsehen verkörpern darf", hatte sie vor Kurzem in einem Interview erzählt.

Getty Images Javicia Leslie, Schauspielerin

Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

Getty Images Javicia Leslie, Hollywood-Star

