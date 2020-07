"Batwoman" hat ein neues Gesicht! Seit Oktober 2019 flimmerte die Serie rund um die coole Superheldin über die TV-Bildschirme. In der ersten Staffel wurde die Figur der Katherine Kane von Ruby Rose (34) dargestellt – doch die Schauspielerin verkündete im Mai ihren Ausstieg. Nach der Australierin wird sich für die neue Season nun Javicia Leslie (33) in das Fledermauskostüm schmeißen. Doch was sagt ihre Vorgängerin eigentlich zur Neubesetzung?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Ruby nur kurz nach Bekanntgabe ihrer Nachfolgerin ein Foto von Javicia. Zu dem Schnappschuss, der die schöne Afroamerikanerin mit strahlendem Lächeln zeigt, schrieb die 34-Jährige überschwänglich: "Oh mein Gott. Das ist so toll! Ich bin so froh, dass Batwoman von einer wunderbaren schwarzen Frau gespielt wird. Ich möchte Javicia dazu gratulieren, das Batcape übernommen zu haben!" Ruby erklärte weiter, Javicia werde Teil einer tollen Crew werden. "Ich kann es kaum abwarten, die zweite Staffel zu schauen. Du wirst toll sein!", schwärmte sie.

Und auch Javicia selbst freut sich auf ihre neue Aufgabe, wie sie im Netz bestätigte: "An alle schwarzen kleinen Mädchen, die eine Superheldin sein möchten: Es ist möglich!" Die 33-Jährige wird in der Serie jedoch nicht Kate Kane, sondern eine neue Figur spielen: Ryan Wilder. Wie genau diese zur neuen Batwoman werden wird, ist jedoch noch unklar.

Anzeige

Getty Images Javicia Leslie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ruby Rose bei der Premiere von "The Meg" in Los Angeles, August 2018

Anzeige

Getty Images Javicia Leslie, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de