Der "Batwoman"-Dreh war für Ruby Rose (35) alles andere als angenehm! In der ersten Staffel der beliebten Comic-Verfilmung schlüpfte die australische Schauspielerin in die Rolle von Batmans Cousine Kate Kane alias Batwoman. Doch damit ist in Zukunft wohl Schluss, denn die 35-Jährige hatte schon im Mai 2020 ihr Rollen-Aus verkündet. Offenbar war der Latex-Overall der Superheldin nicht ganz unbeteiligt an dieser Wendung. Ruby reagierte nämlich allergisch auf den Fledermaus-Anzug!

"Ihr könnt jede Person fragen, die schon einmal eine Superheldin oder einen Bösewicht mit so einem Kostüm gespielt hat. [Diese Anzüge] sind kein Vergnügen", berichtete Ruby jüngst in dem australischen Radioformat "The Kyle and Jackie O Show". Je länger sie den Batwoman-Overall aus Latex getragen habe, desto schlimmer sei ihre allergische Reaktion darauf geworden. "Mir ging es immer schlechter, denn je mehr Kontakt man damit hat, desto mehr Irritationen bekommt man", betonte sie.

Auweia, da bleibt dann wohl nur zu hoffen, dass Rubys Nachfolgerin weniger Probleme mit dem Kostüm haben wird! In der zweiten Staffel der beliebten Serie wird nämlich die US-amerikanische Schauspielerin Javicia Leslie (34) die Hauptrolle übernehmen – und das kann diese wohl kaum noch erwarten. "Ich bin sehr stolz darauf, die erste Schwarze Schauspielerin zu sein, die die kultige Rolle der Batwoman im Fernsehen verkörpern darf", freute sie sich bereits in einem Interview.

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Batwoman" 2019

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Ruby Rose im August 2019

Anzeige

Getty Images Javicia Leslie, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de